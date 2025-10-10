﻿﻿
María Fernanda celebró su gran noche

Octubre 10 del 2025
María Fernanda celebró su gran nocheMaría Fernanda vivió una noche muy especial
María Fernanda celebró su gran nocheEn compañía de sus papás
María Fernanda celebró su gran nocheEncantadas con el evento

Con una sonrisa radiante y llena de emoción, María Fernanda festejó sus esperados XV años, rodeada de sus seres queridos. La recepción tuvo lugar en conocido salón de esta ciudad capital, donde todo fue preparado a detalle para hacer de la noche algo inolvidable. La quinceañera lució un hermoso vestido y disfrutó cada instante, sobre todo su elegante entrada y el tradicional vals, el cual marcó el inicio de una velada llena de magia, música y diversión. ¡Muchas felicidades!

