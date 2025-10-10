María Fernanda celebró su gran noche

Con una sonrisa radiante y llena de emoción, María Fernanda festejó sus esperados XV años, rodeada de sus seres queridos. La recepción tuvo lugar en conocido salón de esta ciudad capital, donde todo fue preparado a detalle para hacer de la noche algo inolvidable. La quinceañera lució un hermoso vestido y disfrutó cada instante, sobre todo su elegante entrada y el tradicional vals, el cual marcó el inicio de una velada llena de magia, música y diversión. ¡Muchas felicidades!