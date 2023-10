Mariana Seoane está dejando a todos sorprendidos con sus últimas declaraciones, pues ha revelado a su público que tirará sus óvulos congelados a la basura y que no tiene miedo de que alguien pudiera venderlos.

Las declaraciones de la famosa fueron difundidas a través de una entrevista para el programa de Pepillo Origel, Con permiso, en donde contó todo al respecto sobre sus planes de formar una familia.

La cantante reveló que hace unos años, habría tomado la decisión de congelar sus óvulos para que en algún momento de su vida pudiera formar su propia familia, no obstante, al parecer la famosa ya se habría arrepentido de esto y ahora ha preferido tirar sus óvulos a la basura, sin importar que otros puedan aprovecharse económicamente de esto.

Sobre su decisión, aseguró que todo esto tiene que ver con que hasta el momento sus planes no se han dado cómo siempre lo soñó; es por ello que ha optado por deshacerse del material biológico y de despedirse de la idea de ser madre. “Ya no los quiero y los voy a tirar. O sea, imagínate, tengo 47 años y yo ahorita no tengo la energía ni las ganas. Además, prefiero tener sobrinos”, puntualizó al respecto.

Aunque no detalló cuánto gastó en el proceso de congelar sus óvulos, es sabido que en México tiene un costo que de entre 60 mil y 90 mil pesos. De acuerdo con expertos, el precio depende de la cantidad de óvulos que se extraen y la duración de su almacenamiento, que puede variar según el paciente.