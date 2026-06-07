Marie Claire Harp da la cara por su ex

En medio de la tormenta que enfrenta José Manuel Figueroa por las acusaciones hechas por Imelda Tuñón, una voz cercana al cantante decidió hablar. Se trata de Marie Claire Harp, su exprometida, quien aseguró que durante el tiempo que compartieron nunca vivió situaciones de violencia.

La conductora recordó que su relación con el hijo de Joan Sebastian duró cerca de dos años y terminó en 2023 por cuestiones laborales, no por conflictos personales. “Siempre fue una persona a la que quiero mucho”, dijo Marie al ser cuestionada sobre el escándalo que rodea al intérprete.

Las declaraciones llegan luego de que Tuñón acusara a Figueroa de presuntos abusos ocurridos años atrás, situación que derivó en una demanda por daño moral presentada por el cantante. Lejos de mantenerse al margen, Harp respaldó la postura de su expareja y celebró que decidiera defenderse por la vía legal. “Sí he visto que ha tenido una movilización tanto en lo legal como en lo personal, cosa que me llena de mucho orgullo porque a él siempre le decía que se tenía que defender y eso es lo que está haciendo”, dijo.

La conductora dejó claro que jamás experimentó episodios de violencia durante su noviazgo, aunque admitió que tenía algunos “rasgos de macho vernáculo”. Para Harp las leyes deben aplicarse por igual para hombres y mujeres, por lo que considera correcto que su ex busque aclarar las acusaciones ante las autoridades.