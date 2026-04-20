Martín Peralta deja vida “godín”

En otro momento, la historia sería distinta: un actor mexicano hablando de “algún día” llegar a producciones internacionales; para Martín Peralta, el discurso cambió y también el mapa. A ocho años de haber dejado su natal Sinaloa para dedicarse de lleno a la actuación, hoy forma parte de grandes producciones. “Sí, me ha ido bastante bien”, resume con modestia.

Antes de eso, su vida era otra. “Yo estudié Negocios y Comercio Internacional. Era ‘godín’ y hacía teatro los fines de semana como hobby, pero cada vez se fueron dando proyectos más serios”, recuerda. Así llegó a Man on fire, serie de Netflix que se estrena este 30 de abril, donde interpreta a un agente de la CIA dentro de una historia de acción que retoma el universo que en 2004 encabezó Denzel Washington.

Su llegada a este proyecto no fue por suerte: “Fueron procesos de ‘casting’ tradicionales y me los gané con mis audiciones y mi trabajo”.

Compartir escena on nombres como Yahya Abdul-Mateen II y Scoot McNairy no lo intimida. En paralelo, participa en la cinta De noche, producción filmada en México y dirigida por Todd Haynes, junto a Danny Ramírez y Pedro Pascal.