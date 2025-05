Mayito conquista a nuevas generaciones

El conductor de televisión Mario Bezares está viviendo con intensidad su segundo aire profesional al salir “rejuvenecido” de La casa de los famosos: México, el reality que lo devolvió al ojo público, incluso ante los jóvenes.

El actor está por estrenar en teatro La señora presidenta dando vida a Martina, el personaje principal; además compite en “Hoy soy el chef”, el concurso culinario del matutino y crea contenido para su canal de Youtube titulado Fonda Los Amigos, que lanzó hace dos meses. “Le estoy pegando a todas las generaciones y eso me encanta, los más jóvenes conocieron a su tío Mayito, y es tanto el cariño que ellos tienen hacia mi persona que en agradecimiento trato de hacer cosas agradables para ellos, así como para las personas de la tercera edad, para los adolescentes, porque después de ‘La casa de los famosos’ las nuevas generaciones me están devolviendo lo que mi generación me quitó, entonces la mejor manera de mostrarles mi agradecimiento es tratar de divertirlos”, comenta.

En entrevista desde el camerino donde se transforma en Martina, el histrión dice que se toma las cosas con calma porque después de haber terminado la primera temporada de La señora presidenta, en enero, regresó a Monterrey, aunque no precisamente a establecerse. “Viajé muchísimo, tenía muchos compromisos en EU, en todo el norte del país y en el bajío, en Centro y Sudamérica, entonces no estuve mucho tiempo en Monterrey por todos los compromisos, como carnavales, presentaciones personales y la gira que tengo en EU con ‘El show de Mario Bezares’, tenemos una agenda con muchos compromisos gracias a Dios”, contó.

Se pone los tacones

Dice el dicho que el hábito no hace al monje, pero en el caso de Mario, ponerse tacones, maquillaje y una peluca rubia sí que lo transformó en cuanto se vio al espejo como Martina, la protagonista de La señora presidenta y de inmediato comenzó a comportarse como una coqueta señora regiomontana.

“Hay una gran diferencia entre interpretar a una mujer y hacer como que eres una mujer, es decir, hay actores que dicen que estoy caracterizado como una mujer, y otros que en verdad se sienten una, y a mí me gusta mucho sentirme una chica y hacer un buen papel”, explica Bezares, quien ya había formado parte de la obra, pero como el secretario y amante de Martina.

A casi dos semanas de su debut, comparte su transformación en la señora presidenta. El trabajo inicia con el rostro: la maquillista le pone sombras en los ojos, perfila su rostro y resalta su boca con un labial rojo. El año pasado, quien estrenó la obra fue Arath de la Torre, y ahora que él se va al musical Spamalot se abrió esta oportunidad de hacer su propia versión de Martina, personaje que han interpretado anteriormente Gonzalo Vega y Héctor Suárez.

“De inmediato buscas personalidades como alguna prima o sobrina, sus modos, las maneras de hablar. Yo tomé cosas de unas tías y de mi propia mujer (Brenda Bezares), que son norteñas”, cuenta Mario, quien confiesa también haberse inspirado en su suegra, mujeres fuertes y que hablan golpeado.