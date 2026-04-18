Melanitto le jugó chueco a Ivonne

La actriz Ivonne Montero volvió a abrir el baúl de los recuerdos y lo que salió no fue nostalgia, sino una historia que todavía duele. Y sí, hubo nombre: el fallecido Fabio Melanitto.

Durante una entrevista, Montero soltó sin rodeos que su ex le “jugó chueco” mientras ella estaba encerrada en el reality La Isla. Según contó, él vendió una camioneta que estaba a su nombre… sin avisarle. “Él me debía un dinero, vendió una camioneta a mi nombre mientras yo estaba en ‘La Isla’ y se compró un coche a su nombre”, reveló.

El golpe no fue solo económico. En ese momento, la actriz atravesaba una etapa complicada: su hija tenía problemas con el corazón y existía la posibilidad de una cirugía. “Necesitaba ese dinero… le pedí y le pedí, ‘por favor, dámelo’, y nunca me contestó”, recordó, dejando claro que ahí fue donde la molestia se volvió definitiva.

Pese a todo, Montero no se queda atorada en el rencor. Reconoce que esa relación le dejó lo más valioso: su hija.