Melenie niega estar embarazada

Mientras que la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, padres de la influencer Melenie Carmona, ya daban como un hecho que serían abuelos, la joven les habría quitado la ilusión y de forma irónica rechazaría su embarazo.

Fue el pasado domingo 7 de junio, cuando Arturo reveló en la obra Perfume de Gardenia que estaría por tener un nieto y, posteriormente, la influencer Chamonic compartió que Alicia Villarreal ya estaba enterada y feliz con la noticia.

Pero con lo que no contaban es que Melenie, de 27 años, compartiría un fragmento de la película Norbit donde se burla de la noticia de su gestación. “Tenía un gas todavía, todavía lo tengo… gemelos”, se escucha en la escena.

Hasta el momento, Melenie no ha presentado públicamente a su pareja ni ha compartido demasiada información sobre él. Sin embargo, fotografías difundidas en redes sociales mostraron a la joven acompañada de un hombre que fue identificado como su actual novio, aunque ella pidió respeto, ya que él no es del medio.