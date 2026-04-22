Muere actor de El Chavo del 8

El actor mexicano Ricardo de Pascual, con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció el 21 de abril de 2026 a los 85 años, dejó un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento. Destacó también como director y productor, y se consolidó como un intérprete versátil que transitó con naturalidad entre la comedia y el drama.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, externaron.

Trayectoria

Su trabajo alcanzó gran popularidad gracias a su participación en los programas de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, donde formó parte de sketches emblemáticos.

En El Chavo del 8 dio vida a personajes como el señor Calvillo, quien intentaba comprar la vecindad, además del señor Hurtado y un mesero en el restaurante de doña Florinda. Mientras que en El Chapulín Colorado participó en episodios recordados como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”.

Su carrera también incluyó su paso por la televisión en series como Odisea Burbujas, un clásico de la programación infantil, y Vecinos, donde tuvo apariciones que conectaron con nuevas generaciones. En el terreno de las telenovelas, participó en producciones como El manantial (2001), Locura de amor (2000), Camaleones (2009) y Sueño de amor (2016).

Ricardo de Pascual se desempeñó como maestro de actuación y director de escena, contribuyendo a la formación de nuevos talentos. En sus últimos años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad que enfrentó con una actitud resiliente y que lo llevó a convertirse en una voz de inspiración para muchos.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones en el medio artístico, donde colegas y seguidores lo recuerdan como un profesional comprometido y una presencia constante en la historia de la televisión mexicana.