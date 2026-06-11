Muere ex-Miss Hong Kong

Durante los últimos dos años, Natalie Ng convirtió sus redes sociales en un diario personal. Ahí compartió los avances de su tratamiento contra el cáncer de mama, los días difíciles y los pequeños logros. Sin embargo la exreina de belleza falleció.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que la familia publicó en su cuenta oficial de Instagram, y en el que revelaron que pasó sus últimos días en un hospital. “Con tristeza y dedicación les informamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital”, se lee en el mensaje.

Asimismo, explicaron que la también influencer tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante la noche del pasado domingo, y estuvo rodeada de sus seres queridos. En el texto, sus familiares destacaron la fortaleza con la Natalie enfrentó la enfermedad y aseguraron que, pese a las dificultades, logró cumplir metas que nunca imaginó alcanzar.