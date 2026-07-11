Muere hermana de Johnny Laboriel

La cantante y actriz Ella Laboriel, cuyo nombre real era Esperanza Laboriel López, murió el miércoles, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI); además de pertenecer a una de las familias más importantes del espectáculo mexicano, fue reconocida como una de las primeras voces femeninas del rock and roll en México y por abrir camino para las mujeres dentro del género durante la década de los 60.

Nació el 28 de marzo de 1949 en la Ciudad de México, Ella era hija del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López, ambos originarios de La Ceiba, Honduras. También era hermana del legendario cantante de rock and roll Johnny Laboriel y del reconocido bajista Abraham “Abe” Laboriel, figura de prestigio internacional.

Con el talento en las venas

Su nombre artístico fue un homenaje a la leyenda del jazz Ella Fitzgerald, de quien tomó inspiración para llamarse Ella o Ela Laboriel. Desde niña mostró interés por los escenarios y comenzó su carrera participando en programas de radio durante la década de los 50, entre estos El Tío Polito y Los niños catedráticos.

En los años 60 se convirtió en una de las pioneras del rock mexicano al integrar el trío vocal Las Yolis, donde se consolidó como una de las primeras mujeres en interpretar el género en el país. A lo largo de su trayectoria también destacó por su interpretación de estilos como el jazz y el blues.

Fuera de los escenarios musicales, desempeñó un papel importante en la organización del histórico Festival de Rock y Ruedas de Avándaro de 1971, ya que estuvo a cargo de las relaciones con la prensa.