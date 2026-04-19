Muere la editora Beatriz de Moura

La editora Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores durante 40 años, falleció este viernes en Barcelona, informó a Europa Press fuentes del sello.

En un apunte en sus redes sociales, Tusquets ha lamentado la muerte de una “mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”.

Beatriz de Moura (1939-2026), nacida en Río de Janeiro, se instaló en la década de los 60 en Barcelona y comenzó a trabajar para las editoriales Salvat y Gustavo Gili, posteriormente en Lumen antes de fundar Tusquets Editores en 1969 junto a Óscar Tusquets.

Bajo su liderazgo en la editorial, en su catálogo ha publicado en castellano a escritores como Milan Kundera, Henning Mankell, John Irving o Ernst Jünger y a autores españoles como Fernando Aramburu, Javier Cercas o Almudena Grandes. En 2012, Tusquets y el Grupo Planeta alcanzaron un acuerdo por el que el grupo editorial entró en el accionariado del sello fundado por De Moura.

Entre los reconocimientos que ha recibido De Moura figuran la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha sido nombrada Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés y ha recibido el Reconocimiento al Mérito Editorial de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México).