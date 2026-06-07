Muere Natalia Pérez, violonchelista mexicana

El gremio musical del país está de luto. Este jueves, se dio a conocer la muerte de Natalia Pérez Turner, destacada violonchelista mexicana que formó parte de proyectos como el Ensamble Liminar.

Instituciones culturales como La Casa del Lago, de la UNAM, confirmaron el deceso a través de sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Natalia Pérez Turner, destacada violonchelista e improvisadora mexicana”, externaron.

La Casa del Lago destacó que Natalia “colaboró estrechamente con nuestra institución en distintas actividades, aportando una mirada rigurosa y sensible a la experimentación artística”.

El 18 de mayo, Natalia pidió donadores a través de su cuenta en Facebook con el siguiente mensaje: “Necesito 5 donadores de sangre y uno de urgencia para mañana a las 6 a.m. Los otros igual son urgentes, pero no tanto. Es en la zona de hospitales en Tlalpan”.

En días posteriores, allegados a la artista insistieron en la convocatoria para quienes pudieran acudir al Instituto Nacional de Cancerología, donde estaba hospitalizada la creativa.

¿Quién era Natalia Pérez Turner?

Nacida en la Ciudad de México, Natalia fue una violonchelista e improvisadora que destacó en el panorama musical del país. Fue miembro del Ensamble Liminar, de Generación Espontánea y del Trío Filera, destaca su semblanza en el sitio web de Cultura UNAM.

Se especializó en la música contemporánea, experimental y la improvisación, sin dejar a un lado la colaboración con artistas de otras disciplinas (danza, artes visuales, poesía).

A partir del proyecto La cellista es una instalación (2005-2006), su trabajo se enfocó en “explorar el repertorio contemporáneo para violonchelo solo, junto con exploración del instrumento en sí, de su sonido y sus posibilidades sonoras y expresivas”.

Tuvo una importante presencial en la escena nacional e internacional, participando en eventos como el Festival Cervantino; el Festival Música y Escena; Festival Interfaz; el Foro Internacional de Música Nueva; El Festival Borealis, en Noruega; Festival de Teatro de Cádiz, España; Rencontres Internationales de Théatre de Papier, en Francia; y el Festival de Ibagué, en Colombia.