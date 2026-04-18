Natalia Reyes Gaitán es una de las actrices latinas con mayor proyección internacional, presidenta de la Academia Colombia de Artes y Ciencias Cinematográficas y directora académica del Festival de Cine de Cartagena de Indias.

Natalia estudio´ produccio´n audiovisual en la Universidad Javeriana en Bogota´, donde fue la actriz de los cortometrajes de sus compan~eros, mientras tanto ahorraba para estudiar teatro; al terminar la universidad empezó sus estudios de teatro en el instituto de Lee Strasberg en Nueva York.

Reyes ingresó con 9 de años de edad a Claraluna, una escuela de teatro musical en la que durante 7 años estudió canto, baile y actuación. Incursionó en la televisión en el año 2002 en el programa Popstars, donde demostró sus habilidades de canto y baile, quedando dentro de las diez finalistas.

Primeros trabajos

Comienza actuando en televisión en el año 2003 en la serie Pandillas, guerra y paz, más tarde es presentadora del programa infantil Club 10, y luego participa en las novelas Las profesionales, Muñoz vale por 2 y Bermúdez, de Caracol Televisión.

Fue protagonista del cortometraje El elefante rojo, ganador a mejor película y dirección del New York School of Visual Arts en 2009. En 2010 interpretó a Fabiana Medina en la serie Isa TK+, de Nickelodeon. En 2011 ofrece una sobresaliente actuación con el personaje de Ana Lucía Giraldo, una joven boxeadora lesbiana, en la novela del canal RCN A mano limpia.

En 2011 se muda a la ciudad de Nueva York para estudiar en la prestigiosa escuela de actuación de Lee Strasberg. Realiza varios cortometrajes, comerciales, la serie web Just moved in, dirigida por Clementine Cayrol, y la película Chess, del director francés Michel Cosma. Luego regresa a Colombia para unirse al elenco de la serie Cumbia ninja, de Fox, para participar en tres temporadas.

Después encarnó a Florencia Guerrero en la versión colombiana de la serie argentina Dulce amor para Caracol Televisión, y formó parte de la película Desterrada, de Diego Guerra.

Pantalla grande

En 2015 protagonizó la cinta Lady, la vendedora de rosas, producida por Teleset y Sony Pictures Television, con gran éxito en toda Iberoamérica al ser emitida por Netflix, RCN y Univisión. También trabajó en la Compañía Exilia2 Teatro, una de las más importantes de la nueva escena teatral colombiana.

Luego se dedicó principalmente al cine. En 2018 protagoniza la película original de Netflix Pickpockets, dirigida por Peter Weber; Nuestros muertos, de Jacques Toulemonde; Brakland, del director danés Martin Skovbjerg; Sumergible, producida por Sebastián Cordero; Pájaros de verano, del director colombiano nominado a un premio de la Academia Ciro Guerra; y participó además en la cinta estadounidense Runnin’ with the devil, junto al actor Nicolas Cage. De igual forma, tiene una importante participación en Terminator: dark fate. Actualmente vive en Los Ángeles.