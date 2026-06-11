Nick Reiner exige dinero de sus padres

En medio del proceso legal que enfrenta por el asesinato de sus padres, Nick Reiner presentó una nueva petición ante los tribunales para acceder a un fideicomiso familiar que, asegura, le corresponde desde que cumplió 30 años.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Nick solicitó al juez la distribución de los fondos que sus padres, Rob y Michele Reiner, dejaron para él y sus hermanos, Jake y Romy. Según la petición, el hombre intentó contratar al abogado Alan Jackson para que encabezara su defensa; sin embargo, el administrador del fideicomiso se negó a su solicitud, situación que habría provocado que este abandonara el caso.

En los documentos, Reiner sostiene que solo ha recibido negaciones a las peticiones que ha hecho al administrador, a pesar de que le ha dicho que el tiempo corre en su contra.

Además de reclamar el dinero, Nick también exige que el administrador rinda cuentas sobre el manejo del fideicomiso y sea indemnizado por los daños y perjuicios que, según él, le ha ocasionado. Y es que, afirma, no cuenta con otra fuente de ingresos para cubrir sus gastos legales ni su manutención mientras está en prisión.

Cargos

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, ocurrida en diciembre pasado. La fiscalía sostiene que habría apuñalado a Rob y Michele Reiner dentro de su domicilio.

El acusado se ha declarado inocente. Durante una audiencia celebrada en abril, el juez aplazó el proceso hasta septiembre debido a que aún faltan pruebas consideradas esenciales para la fase preliminar del caso.

Mientras tanto, el conflicto familiar se ha trasladado al terreno económico. En febrero se dio a conocer que sus hermanos Jake y Romy no tenían previsto contratar abogados privados para apoyarlo y hasta ahora ninguno ha declarado lo contrario.