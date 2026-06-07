Nicoletta Spinelli presenta Tesorito

Hay artistas que escriben canciones como un placer individual y quienes crean sonidos con tal de conectar con la mayor cantidad de personas posibles. En la segunda categoría se encuentra la cantautora Nicoletta Spinelli, quien gracias a su raíz mexicana-brasileña nos permite volver a soñar con el amor en medio de una deliciosa mezcla de bossa, mariachi y sonidos folk, en una propuesta completamente original y fresca.

Gracias a estas cualidades, Tesorito, álbum debut de la compositora, se erige como uno de los trabajos más delicados, pero no por ello menos poderosos del 2026, pues a lo largo de sus 13 tracks nos encontramos con un crisol de sonidos y ritmos, unificados por la sensibilidad de Nicoletta, quien aprovecha para hablarnos de vulnerabilidad, romance, cuidados y la belleza de entregarse con todo el corazón.

Ejemplo de esto es el focus track, también llamado “Tesorito”, donde la artista nos sorprende con una composición que empieza como una suave pieza acústica, para luego transformarse en una nueva forma de entender la balada ranchera, con ecos del mariachi y una voz que no se cansa de celebrar el amor en todas sus formas, a grado tal de considerarlo el tesoro del cual habla no sólo este sencillo, sino el disco entero.

También podrás disfrutar lanzamientos previos como “Corazón de melón”, “Lua” (a dueto con El David Aguilar), “Quiero verte feliz” y “Un beso”, los cuales sirven para reafirmar el potencial de Nicoletta como una de las creadoras más imaginativas de la actualidad, cualidad que la coloca como futuro referente de la música latina.

Así que no lo pienses más y enamórate de Tesorito, álbum debut de Nicoletta Spinelli, ya disponible en todas las plataformas digitales.