Ninel perdió apelación contra editorial

La Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de apelación determinó que Ninel Conde deberá pagar los gastos legales que la editorial Penguin Random House ha hecho durante el juicio por daño moral que promovió hace casi cuatro años.

Eduardo de la Parra, abogado de la compañía, detalló la presente determinación. “Esta sentencia de la Sala obliga a Ninel a pagar los gastos y costos tanto de la primera instancia del juicio con la jueza, como esta apelación, es decir Ninel debe resarcir a Penguin Random House los gastos en que incurrió para defender este litigio”, dijo.

El disgusto de Ninel data desde 2021, cuando en el libro escrito por la periodista Anabel Hernández se vio la existencia de un capítulo titulado como el sobrenombre artístico de la cantante y actriz —“El bombón asesino”—, en el cual se la retrata como una mujer deseada por los líderes del crimen organizado.

En el mismo, también aparece Galilea Montijo de quien se aseguró que mantuvo relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, uno de los capos más peligrosos en su momento. Esto hizo que Conde emprendiera acciones legales, pero en diciembre pasado un juzgado civil de la capital mexicana falló en su contra, absolviendo a la parte acusada.

La parte legal de la actriz decidió apelar y es este procedimiento el que acaba de resolver la Octava Sala.

Juez ya había fallado

De la Parra recordó que desde la primera instancia se determinó que la editorial no había violado ningún derecho de Ninel y, por tanto, no procedía la indemnización que ella reclamaba. “Entonces, Ninel presentó una apelación en contra de esa sentencia, que es la que conoce ahora la Sala, y la Sala confirmó en toda su totalidad, la sentencia en primera instancia, es decir, confirmó que no hay violación a los derechos de Ninel Conde y que Penguin Random House no actuó ilícitamente”, explicó.

Asimismo, señaló que el monto que Conde deberá pagar obedecerá a tabuladores del Tribunal. Y destacó que aún Ninel puede acudir a una tercera instancia y última. “Todavía tiene una última oportunidad que es un amparo en contra de la sentencia de apelación y este amparo se va un Tribunal de Colegiado de Circuito en Materia Civil entonces podrá solicitarlo y en su caso se realizará si tiene la razón, normalmente son tres instancias y Ninel ya lleva perdidas dos.

Añadió que “tiene 15 días para presentar el amparo, una vez que le notifiquen la sentencia que seguramente ya lo hicieron. Si pierde el amparo tendrá que pagar las costas mediante un cheque u otra forma de pago ante el propio juzgado”.

Este último recurso deberá resolverse antes de que termine el 2025. “No hay tiempos, debería estar resolviéndose antes de que se acabe el año. El Tribunal tardará lo que tenga que tardar porque algunos de sus puestos estarán ahora en elección judicial”, apuntó De la Parra.