Ninel salda deuda con maquillista

Luego de que el maquillista Sergio Vilchis denunciara públicamente que llevaba más de seis meses sin recibir el pago por un trabajo realizado para Ninel Conde, el especialista confirmó que el adeudo fue liquidado, poniendo fin a la controversia.

Fue el propio Sergio quien compartió un video en Tiktok para actualizar la situación. Con un tono mucho más tranquilo, explicó que, después de que la polémica alcanzara gran difusión, el equipo de Ninel se puso en contacto con él para resolver el problema. “Ya quedó resuelta la deuda que tenían pendiente conmigo, el asunto económico termino resuelto”, declaró.

Agradeció a quienes respaldaron su postura, aunque aclaró que nunca buscó dañar la imagen de Conde. “Mi objetivo no era generar odio, sino respetar mi trabajo”, dijo.

Controversia

La polémica comenzó cuando Vilchis reveló que trabajó con Ninel durante la puesta en escena El Tenorio cómico y que, aunque le informaron que serían pocas funciones debido al presupuesto de la producción, nunca recibió el pago correspondiente.

Según relató, tras concluir el trabajo intentó comunicarse con la artista y con integrantes de su equipo, pero dejó de recibir respuestas. Ninel no ha emitido un pronunciamiento sobre la denuncia ni sobre el pago realizado. La actriz continúa enfocada en sus proyectos profesionales, entre ellos, la producción de su docuserie Ninel Conde sin filtro para la plataforma Vix.