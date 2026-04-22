Niurka arremete contra Hotspanish

La primera gala de eliminación del reality show La Mansión VIP se llevó a cabo el fin de semana, generando expectativa entre los espectadores. La persona que dejó la residencia fue la actriz y bailarina cubana Niurka Marcos, no sin antes armar un escándalo a lo grande.

Luego de que el creador de contenido Roberto González Manzo, mejor conocido como Hotspanish, anunciara su salida del programa, la actriz expresó que no se iría sola, pues se llevaría también al modelo Bruno Espino, pareja de Marcos. “Es mío y como lo traje conmigo, me lo llevo”, dijo.

Niurka Marcos señala “fraude” en el proceso de eliminación. La actriz externó su molestia con el equipo de producción, señalando que la decisión de su salida se tomó con base a supuestos favoritismos entre el resto de los participantes, principalmente hacia Sol León y Eli Esparza, amenazando con revelar estas injusticias públicamente.

Además, a través de su cuenta de Instagram aseguró que la producción habría incumplido las restricciones que el contrato instaba. “Aquí ha habido cosas que han tapado, porque yo las he visto”, afirmó durante la gala, donde lanzó diversos insultos contra Manzo.

Su eliminación del show fue debido a que fue la persona que menos monetizó en el “súper chat” y que recibió donaciones en Youtube, por parte de su comunidad de fanáticos. En la gala se dio a conocer que la actriz reunió únicamente 975 votos del público, la cifra más baja de la llamada “zona de riesgo”.

¿Cómo respondió el creador del show?

Aunado a ello, Manzo explicó en Instagram que en el proyecto se mantiene el respeto a las decisiones del público y la transparencia en cuanto a los resultados, asegurando que cada aspecto se cuidará con seriedad. “Vamos a seguir trabajando para darles un proyecto cada vez más fuerte”, instó.

De esta forma, la actriz expresó que HotSpanish buscaba “humillarla”, acusándolo de manipular la dinámica de la competencia en su contra. “Claro que todo está escrito... y tengo la trayectoria que tú no tienes, eso vale más que todo”, arremetió contra el creador de contenido.

Fiel a su carácter, la apodada “mujer del escándalo” más tarde reveló información de la dinámica del show en sus redes sociales, asegurando que el formato está “centrado en el dinero” y que jamás pediría dinero a sus seguidores para beneficiar a Manzo.