Nodal se topa con otros Forajidos

Christian Nodal quiso estrenar una nueva identidad como El Forajido, pero en los registros del IMPI ese nombre ya viene cabalgando desde hace rato.

El 22 de abril, el cantante solicitó el registro de esa marca en clase 41, relacionada con servicios de entretenimiento, actividades culturales y espectáculos. Era el nombre alterno que había mostrado en redes sociales, luego de expresar públicamente su descontento por no tener, dijo, control sobre su nombre ni sobre su música. Pero el 15 de mayo, Grupo Forajido, con más de 30 años de historia, presentó un escrito de oposición para que el instituto tome en cuenta sus argumentos antes de resolver si concede o no la marca al intérprete de “Botella tras botella”.

Si el IMPI da la razón a la agrupación, Nodal estaría impedido de usar El Forajido como marca propia para conciertos, espectáculos, presentaciones en vivo y otros servicios de entretenimiento. “Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca ‘El Forajido’. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento”, dice José Manuel Maldonado, baterista, fundador y productor de Grupo Forajido. “No hay ningún tema personal, no vamos en contra de nadie; estamos apelando a nuestro derecho. Podía haber sido otra persona o alguien incluso más famoso. Nosotros sólo nos estamos manifestando ante las instancias correspondientes”, agrega.

Grupo Forajido surgió a principios de los 90, cuando Pepe y su hermano Coco salieron de Aguascalientes hacia la Ciudad de México para buscar una oportunidad en la música. En 1994 grabaron su primer disco y en 1995 lo lanzaron bajo el sello Rodven. Después pasaron por Polygram, Universal y EMI Music, con giras por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Uno de sus temas más recordados es “Para ti con amor”, que supera los 4 millones de reproducciones en Spotify. La agrupación ronda actualmente los 140 mil oyentes mensuales en la plataforma. “Hemos tenido experiencias de gente que nos dice ‘yo me le declaré a mi esposa con una canción de ustedes’. Son cosas que tú no te imaginas, pero pasan, y es muy bonito”, relata Maldonado.

El nombre Forajido salió casi por accidente. La banda buscaba una identidad cercana al campo, los caballos, el viejo oeste y la zona semidesértica de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. “Un día llegamos a una oficina, veníamos prácticamente volando de Zacatecas, casi con sombrero y botas, y una chica de recepción dijo ‘mira, ya llegaron los forajidos’. Nos volteamos a ver y dijimos ‘sí’. Ahí cuadró todo. Eso fue en el 93”.

El logotipo, un vaquero con paliacate, siguió esa misma línea. Según Maldonado, la idea era reflejar sus raíces y sus ritmos. “Somos fans del ganado, del campo. Le hacemos al andar a caballo, a lazar una vaca, a andar con botas y espuelas. El logotipo era parte de nuestra identidad”, afirma.

Por eso, aunque Maldonado dice que no se alarmó, sí recuerda su sorpresa al ver que Christian Nodal usaría su nombre: “Hasta en la televisión abierta y en los medios estaban hablando de eso. Pero soy honesto: ni me preocupo, porque creo que hay pocas instituciones en México tan serias y tan sólidas como el IMPI”.

Marcan límites

El expediente de oposición sostiene que agregar el artículo “El” no basta para diferenciar la marca solicitada por Nodal. La agrupación ve una similitud gramatical, fonética, gráfica y conceptual, y que ambas denominaciones son del mismo sector. “Estoy en el tema para que se aclare que el nombre no está disponible. Que no es adjudicable. Nosotros somos Forajido y tenemos de manera legal el nombre y el logotipo. Nada más pedimos que eso se respete”, señala.

La agrupación anexó al expediente redes sociales, portadas, flyers, videos, prensa, merchandising, presentaciones y material promocional.

“Forajido no es nada más el logotipo y el nombre. Son los discos, las canciones, las giras, las horas en el autobús, las promociones, los viajes, los aviones, otros países. No es algo así como ‘nomás es el nombre’”, remarca.

El músico recuerda que la banda apareció en programas como Siempre en domingo, con Raúl Velasco, y también en emisiones de Paco Stanley. El caso aparece en un momento particular para Christian Nodal. El propio cantante escribió en Instagram: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi música”.

Según documentos de Indautor, la reserva de derechos al uso exclusivo “Christian Nodal” aparece a nombre de su padre, Jesús Jaime González Terrazas, como titular al cien por ciento. La constancia debió renovarse el 18 de marzo pasado. Maldonado no ha tenido contacto con la oficina de Nodal. Tampoco quiere enfrascarse en una polémica contra el músico. “Yo soy el primer fan del señor Nodal. Es un artista que ha llevado el nombre de México como pocos. Es un chico muy talentoso, vocalmente, como músico, como compositor. Me hace sentir orgulloso de ser mexicano”, aclara.