Novio de Daniela Parra tiene miedo

Diego Hospter, novio de Daniela Parra, reconoce que ha experimentado celos, ante la gran conexión que la joven ha forjado con su compañero de Master Chef 24/7, Pablo Villagrán que, entre bromas, apoda “Pablito Ruiz” y, aunque confía plenamente en su novia, reconoce que no está exento de experimentar incertidumbre de lo que pueda pasar con su relación.

Al poco tiempo de que diera inicio el nuevo formato de Master Chef, la conexión entre Dani y el influencer fue notable y, en redes sociales, seguidores del programa mostraron el entusiasmó que les causaba imaginar que, a la larga, podría surgir un sentimiento romántico entre los dos.

Ahora, quien más padece el llamado “shippeo” es Diego, el novio de la joven que, es bien conocido por apoyar a Daniela en su negocio Tamalitos Chidos, y por acompañarla en todo el proceso legal que enfrenta su padre Héctor Parra.

Incertidumbre

En su visita a Venga la alegría, Hopster reconoció que hay miedos que lo inundan pues, como ya había reconocido, ve que Pablo es un hombre atractivo que no quita el dedo del renglón, a la hora de mostrarle atenciones a su pareja. “He dormido bien, he hecho ejercicio para sacar la ansiedad que me ha provocado, justo cuando fui a ver a mi suegro, a llevarle despensa, estaba yo como sintiéndome apabullado”, reconoció.

A pesar de todo lo que se difunde en redes y la clara afinidad que existe entre Dani y su compañero, Diego trata de ser comprensivo con la situación y, especialmente, en no perder la confianza que tiene por su novia, con quien comparte una relación desde hace seis años. “Es un reafirmarme cada día, yo sé a la mujer que tengo a mi lado y confío”, destacó.

A pesar de que Hospter tiene todas sus esperanzas puestas en Daniela, y sus aptitudes para ganar la competencia, señala que es consciente de que se trata solo de un reality y que, su relación trasciende de cualquier tipo de programa de entretenimiento. “Sé que nuestra relación va más allá que de un ‘reality’, o de una amistad con ‘el Pablito Ruiz’…”, dijo entre risas, causando la misma reacción de los conductores del matutino.

Aliento

Finalmente, Hospter envió un mensaje de apoyo a su novia, a la que, como dijo a TV Notas, conoce y le dará la libertar de que tome la elección que la haga más feliz, recordándole que ella puede convertirse en la ganadora de la competencia.