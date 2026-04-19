Olivia Rodrigo deja ola de “memes”

Olivia Rodrigo, la cantante estadounidense que surgió en la industria en 2021 con su disco Sour, ha vuelto a la escena musical con un nuevo sencillo, “Drop dead”.

Este lanzamiento es el primer adelanto de su tercer álbum de estudio You seem pretty sad for a girl so in love, el cual estará disponible el 12 de junio, y ya se prevé que sea la era más exitosa de la artista hasta el momento.

Con una estética de en sueños, que combina rosa, azul y otros colores pastel, Olivia Rodrigo conquistó el Palacio de Versalles —el cual es el escenario del video musical de “Drop dead”— para representar la fantasía romántica de un amor nuevo.

La canción habla de esa ligera obsesión cuando estás conociendo a alguien y el enamoramiento que surge cuando resultan ser todo lo que esperabas y más.

Nuevo disco

La también autora de Guts —su segundo álbum de estudio—, ha puesto al mundo del entretenimiento de cabeza con el lanzamiento de “Drop dead”. En sus propias palabras, esta canción es “el primer capítulo” en la historia del nuevo disco.

Horas después de su estreno, el sencillo ha explotado en redes sociales, pues fans y seguidores de la famosa ya se encuentran reproduciendo la canción masivamente, desatando también una ola de creatividad digital y “memes”.

Algunos usuarios hicieron referencia al título de la canción, diciendo que Olivia Rodrigo los hizo caer muertos. Otros comentaron sobre el nuevo sencillo diciendo que la cantante “devoró”.