Origel lanza indirecta a Pedro Sola

Pedro Sola sigue dando de qué hablar luego de sus comentarios en Ventaneando que incitan al maltrato animal, el conductor de 79 años confesó que detesta que los perros vayan a lugares como restaurantes o centros comerciales, y que le daban ganas de aventarles carne envenenada.

Aunque el famoso ofreció disculpas al día siguiente, cibernautas y gente del espectáculo se siguen pronunciando en su contra y condenan sus irresponsables comentarios, entre ellos, su colega conductor Pepillo Origel.

Pepillo, amante de los perros, confesó primero lo importante que son sus perros Tom y Jerry, dijo que son su compañía, que duerme y viaja con ellos, y aseguró que son lo más hermoso que tiene. “No hay nada más hermoso que tener en tu casa unos compañeros que te cuidan, te protegen, te miman, te hacen mil caricias y todo sin ningún interés. ¡Es amor de verdad! Por eso para mí, Tom y Jerry son lo más hermoso que tengo. Y duermo con ellos. Y viajo con ellos. ¡Son lo máximo! Son mi vida. Son todo para mí”, expresó.

Después, sin mencionar a Pedro Sola, le lanzó una indirecta muy directa, confesando su temor de que sus perros fueran envenenados. “¡Vámonos a chambear! Me iba a traer a Tom y a Jerry pero no me los vayan a envenenar mejor los dejé guardados no vaya a ser el diablo”, escribió.

No es la primera vez que este tipo de casos ocurren en el programa encabezado por Pati Chapoy. Anteriormente Sola había hecho comentarios en contra de los perros, como cuando le recomendó a Linet Puente que le mandara cortar las cuerdas vocales a su perro para que no ladrara.