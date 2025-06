Ornelas reúne al “arsenal” de Chiapas

Desde las entrañas del Auditorio, cantantes como Alejandro Fernández, Thalía, Reyli, Pandora y más han interpretado las canciones del autor Raúl Ornelas.

Pero esta vez será el propio cantautor chiapaneco quien se enfrente al Coloso de Reforma con un “armamento” de amor y resistencia. Con éxitos como “Las cartas sobre la mesa”, “Manías” o “Por extrañarte tanto”, explicó que su presentación en el inmueble no es una cuestión de ego, sino un reto. “El componer y cantar es una responsabilidad que siempre la hago con mucho cariño porque, además, es lo que me nutre, lo que me llama, porque cada día descubro algo en mi voz o en la misma guitarra”, dijo.

Originario de Chiapas, dice que uno de sus anhelos sería reunir en uno de esos grandes escenarios a Reyli, Carlos Macías y al pianista Arturo Aquino, para dignificar no solo el talento de este estado, que ha sido relegado, sino también para mostrar que es un gran semillero de arte. “Es un buen momento para decir ‘hagamos todo esto los chiapanecos’. Soy un fan de mi estado y hay mucho joven por descubrir”, externó.