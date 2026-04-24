Orquesta interpretará “Misa de réquiem”

Con la participación de la soprano Bertha Granados, la mezzosoprano Belém Rodríguez, el tenor Alan Pingarrón y el bajo José Luis Reynoso, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) interpretará la “Misa de réquiem”, de Giuseppe Verdi, en el Teatro Principal del Palacio de Bellas Artes el sábado al mediodía.

Además participará un coro de más de 100 voces conformado por cantantes del Ensamble Escénico Vocal (EEV), el Coro Sinfónico Comunitario y el Coro Promúsica.

“Nosotros, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, estamos en una institución educativa donde los chicos se están preparando para incorporarse al mercado laboral profesional. Entonces, es nuestra labor como docentes, como educadores de estos chicos, acercarlos a los grandes repertorios”, afirma el director concertador Emilio Aranda Mora sobre esta orquesta que impulsa el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

Retos

Aranda Mora añade que los chicos de la orquesta vienen de interpretar “La consagración de la primavera”, de Ígor Stravinsky, obra a la que, incluso muchas orquestas profesionales le tienen cierto sesgo por su grado de complejidad.

“Finalmente, la parte técnica y la de la interpretación la van a tener a la mano y, como todo en la música, una vez que se va reproduciendo este repertorio una y otra vez, se van encontrando cosas nuevas y se va profundizando. Pero nuestra labor es acercar a los muchachos a estos grandes repertorios”, refiere.

El reto, subraya, es técnico: “La obra, la partitura no es nada sencilla. Tiene muchísimas cuestiones que hay que trabajar mucho. Desde el punto de vista emocional también tiene una carga bastante fuerte porque, finalmente, se están interpretando textos que Verdi tradujo en música. El otro gran reto es el acompañamiento”.

El director concluye y reitera que, dentro de la OECCh, se trata de ofrecerles a los jóvenes ese aspecto integral de la música para que tengan herramientas suficientes a la hora de volcarse en la vida profesional.