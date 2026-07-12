Pablo Cruz pasa de las risas al terror

La vida sigue y Pablo Cruz Guerrero, quien el año pasado estuvo en los cuernos de la luna por interpretar a Roberto Gómez Bolaños en la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, ahora da un giro a su carrera al incursionar en el cine de terror. Al lado de Mabel Cadena, protagoniza la cinta La mujer que soñaba bajo el agua, ahora en posproducción.

La historia sigue a una familia que decide tomarse unos días de descanso porque acaba de perder a su tercer hijo, recién nacido, intentando reconectar. De pronto ella, la mamá, empieza a sospechar que la familia es suplantada por impostores. “Yo soy el marido que todo el tiempo quiere conciliar, pero difícilmente lo puede ser porque en la pareja ya parece es algo que no se puede”, adelanta Cruz Guerrero. “Es una película de terror en la que pasan varias cosas, es divertido hacer el género y más al lado de alguien como Mabel, estamos esperando pueda verse a finales de año”.

Trayectoria

El actor inició su carrera en cine con una participación en la comedia Casi divas (2008), pero fue un año después cuando saltó mediáticamente al formar parte de El estudiante.

La mujer que soñaba bajo el agua es la ópera prima de Ale García y Carla Sierra. Su rodaje se concretó tras pasar el proyecto por festivales como Sitges, el certamen de cine fantástico más importante del orbe, y el Fantastic 7 de Cannes, donde levantó comentarios favorables.

La historia está basada en el delirio médico de Capgras, el cual hace que las personas que lo padecen crean que familiares y amigos cercanos han sido sustituidos por impostores; pueden incluso reconocer el cuerpo, rostro y ropa de la persona, pero niegan su identidad y reaccionan con hostilidad ante ellos.

Sin nostalgia por Chespirito

Cruz Guerrero recuerda que, durante las grabaciones de la biopic, sentía mucha inseguridad sobre su propio desempeño. Pero era el resto del elenco, al que llama con cariño “grupo de inadaptados”, con él incluido, el que le daba la sensación de estar cumpliendo, pues cuenta que ya caracterizados eran como una familia. “Creo que lo que mejor pude haber hecho fue haber practicado más mis dotes futbolísticas (risas). No tengo ningún remordimiento ni lo veo con nostalgia, sino con mucha alegría, hubo risas”, expresó.

Acepta que la bioserie hizo que varios productores se fijaran en su trabajo. Y que del set sólo pudo llevarse algunos pines y algo más, que se reserva. “Intenté quedarme con el chipote chillón, pero la productora me dijo que no, que eso era para ellos”, recuerda divertido.