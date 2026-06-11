Paolo Conte exhibe sus pinturas

La actividad pictórica de Paolo Conte será protagonista de una exposición que abre sus puertas en el Instituto Italiano de Cultura de París.

Se trata de “Paolo Conte. Original”, la primera muestra parisina dedicada íntegramente a las pinturas del célebre cantautor de Asti, curada por Manuela Furnari, autora de algunos de los principales estudios críticos sobre la obra de Conte.

Poeta de la música, compositor, letrista y experimentador visual de tono lírico e irónico, Conte es considerado uno de los artistas más importantes y queridos de su tiempo.

Figura emblemática de la historia de la canción italiana, ha sido aclamado en escenarios internacionales de prestigio como el Blue Note de Nueva York, la Philharmonie Berlin, el Olympia de París y el Teatro alla Scala de Milán.

En la base de su proceso creativo, ya sea en la música, en las letras de sus canciones o en sus dibujos, existe un rasgo fundamental e inmediatamente reconocible: un estilo único e inconfundible, fiel únicamente a sí mismo.

Exhibición

En esa línea se inscribe “Paolo Conte. Original”, una selección de 70 obras sobre papel realizadas por el artista a lo largo de casi siete décadas, desde 1957 hasta 2023, año en que fue invitado a exponer sus trabajos en la Galería Uffizi.

El núcleo central está integrado por un conjunto de obras nunca antes exhibidas y por una cuidadosa selección de láminas extraídas de Razmataz, una creación íntegramente escrita, musicalizada e ilustrada por Conte.

Ambientada en el París vibrante y otoñal de los años veinte, la obra celebra, a partir de la misteriosa desaparición de una bailarina, la espera y la llegada a la vieja Europa de la joven música estadounidense: el jazz. Las obras muestran a Conte explorando distintos temas y estilos, atraído tanto por el dibujo como por el color.

Es un artista profundamente vinculado al siglo XX, no solo desde el punto de vista técnico, sino también por una subjetividad que atraviesa toda su producción. Incluso la realidad más objetiva se impregna en sus trabajos de exotismo y sugerencia, resonando con una belleza imaginativa, poderosa, jazzística e irónica.

La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre y está promovida y organizada por el Instituto Italiano de Cultura y Arthemisia, en colaboración con la Fundación Egle y Paolo Conte y la REA Edizioni Musicali. La iniciativa surgió de la Fundación Asti Musei con el apoyo de la Fundación Cassa di Risparmio di Asti.