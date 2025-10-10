Pasquel “revive” a su hermana Viridiana

Sylvia Pasquel sufrió la pérdida de dos Viridianas: su hermana y su hija. Ante la tristeza por la ausencia, la actriz echó mano de la inteligencia artificial para “revivir” a su hermana con una fotografía muy especial.

La hija mayor de Silvia Pinal compartió una imagen de su hermana fallecida a los 19 años en un accidente automovilístico ocurrido el 25 de octubre de 1982, cuando la famosa conducía rumbo a su casa tras asistir a una fiesta y chocó.

Fue Pasquel quien le dio la mala noticia a su madre vía telefónica, y ante la incredulidad de la diva del cine mexicano, Sylvia insistió: “Mamá, ya la vi y está muerta”.

Sylvia Pasquel creó una foto estilo Polaroid con la IA Gemini, herramienta que permite hacer retratos y “recuerdos imposibles” con sus ídolos o familiares que ya partieron; la Pasquel, acompañó dicha imagen con una reflexión sobre la ausencia de su hermana.

“Te fuiste muy pronto, mi Viry, no sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. ¡Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres! Sigues conmigo, te amo”, expresó.