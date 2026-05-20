Pausini y Camila Cabello unen talentos

Laura Pausini vivió una noche inolvidable en el Kaseya Center, donde celebró su cumpleaños por todo lo alto, con un concierto completamente agotado como parte de su Yo Canto World Tour 2026.
Durante más de tres horas, la admirada artista italiana ofreció un espectáculo extraordinario que recorrió los momentos más emblemáticos de su carrera y presentó las canciones de su más reciente producción, Yo canto 2. La velada alcanzó uno de sus momentos más emotivos con la aparición sorpresa de Camila Cabello, quien se unió a Laura para interpretar “Víveme”, una de las canciones más emblemáticas y queridas de su repertorio.
La noche también estuvo marcada por una celebración muy especial junto al público, que le cantó cumpleaños feliz en una muestra de cariño que confirmó el vínculo profundo y duradero que Laura mantiene con sus seguidores alrededor del mundo. “Para mí, no existe mejor regalo de cumpleaños que estar sobre un escenario cantando. Es lo que más amo en la vida y es donde me siento verdaderamente en casa”, expresó Laura Pausini recientemente, reflejando el sentimiento que acompañó esta presentación tan especial.
Una noche inolvidable
Concebido hasta en el más mínimo detalle, Yo Canto World Tour 2026 es una producción de gran formato que combina música, narrativa y una impactante puesta en escena. Laura está acompañada por una banda de siete músicos y cuatro coristas, bajo la dirección musical de Paolo Carta.
La producción incluye imponentes escenografías, contenido visual exclusivo en pantallas LED, arreglos musicales especialmente creados para esta gira y más de diez cambios de vestuario, dando forma a una experiencia inmersiva, emotiva y visualmente impactante.
El repertorio reúne algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, entre estos “Entre tú y mil mares”, “Escucha atento”, “Víveme” y “Volveré junto a ti”, junto con nuevas interpretaciones incluidas en Yo canto 2, como “Livin’ la vida loca” (Spanglish version)”, “Oye mi canto”, “Cuando nadie me ve” y “Turista”.