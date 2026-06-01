Perfilan al James Bond del futuro

Daniel Craig cerró un ciclo prolífico en la saga de películas de James Bond y luego de una verdadera incertidumbre de lo que pasaría con el personaje, todo indica que hay luz en el camino y una cosa sería muy cierta, el 007 estaría muy revitalizado.

La productora histórica de toda la saga es EON Productions, pero ahora la franquicia tendrá una nueva era con Amazon MGM Studios. Mucho se habló que la nueva historia de Bond se contaría en una serie, situación que causó el descontento de miles de fans en las redes.

Ahora es un hecho que se revitalizará la franquicia con un nuevo filme cuyo actor principal tendría un perfil muy joven. Y de esto daría un adelanto el videojuego 007 First Light que reimagina el origen del 007 y el cual muestra al agente secreto británico joven, impulsivo, intrépido y hasta imprudente.

Una nueva dirección

Por lo pronto, en lo que se refiere al filme, la dirección recaerá en Denis Villeneuve, responsable de la saga Dune, mientras que el guión está en manos de Steven Knight, conocido por Peaky Blinders.

La directora de reparto, Nina Gold, destacó por su trabajo en The Crown, Game of Thrones y cinco entregas de Star Wars y ahora su nuevo reto será encontrar al próximo James Bond.

El equipo creativo se refuerza con los productores Amy Pascal, de la franquicia Spider-Man, y David Heyman, productor de las películas de Harry Potter.

Por supuesto, las especulaciones sobre el nuevo 007 crecen y ahora hay nombres jóvenes que suenan con fuerza, sin embargo todo se resolverá con el paso de los días.