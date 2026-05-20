Piden boicotear a Arcángel

Las últimas declaraciones que el reguetonero Arcángel hizo sobre el escenario lo han puesto en medio del escándalo. Usuarios de las redes sociales no solo lo están criticando fuertemente, sino que han llamado a boicotearlo.

La polémica ocurrió durante su show en Madrid, cuando hizo una pausa para cuestionar a quienes consideran que España debe disculparse por los hechos violentos que sucedieron durante la conquista. “Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América… ¿y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, dijo desde el escenario.

En el mismo discurso, el reguetonero justificó el sometimiento de los diferentes pueblos latinoamericanos por los avances que los españoles trajeron. “Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Que se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, agregó.

Redes estallan

Tras la viralización del video, los ataques contra el cantante comenzaron a surgir y pronto escalaron hasta un llamado masivo para dejar de consumir su música y asistir a sus conciertos.

Arcángel se presentará en agosto próximo en el Palacio de los Deportes, en México, y muchos han pedido no comprar boletos.