Pirámide de Quetzalcóatl no está abandonada

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió mediante un comunicado al tema del presunto abandono del proyecto de protección de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacán, monumento que se encuentra en grave riesgo de deterioro y en peligro de desintegrarse, como denunció el arqueólogo Sergio Gómez.

En su respuesta, mediante una tarjeta aclaratoria compartida en redes sociales, el Instituto afirmó que “se cuenta con un proyecto integral de largo aliento que tiene que actualizar sus costos y etapas. Su ejecución requiere procesos especializados y será desarrollada en una segunda etapa”.

Sin embargo, la información no hace referencia al proyecto de colocación de una techumbre de protección para resguardar la Pirámide ni a los 50 millones de pesos recaudados por el Patronato del INAH, anunciados desde 2022.

Tampoco aborda si, como se informó ese mismo año, será el despacho Dos Puntos Arquitectura el encargado de construir la protección para el Templo de Quetzalcóatl.

Presupuesto

No obstante, el Instituto señaló que actualmente ejerce una inversión de 30 millones de pesos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, destinada al fortalecimiento de la infraestructura, la modernización de espacios museográficos y la mejora de servicios de atención para visitantes.

De acuerdo con el INAH, la tardanza para ejecutar el proyecto de protección del también llamado Templo de Quetzalcóatl deriva de “las complejidades técnicas, patrimoniales y estructurales necesarias para una intervención de esa naturaleza”.

Por su parte, Sergio Gómez, también director del Proyecto Tlalocan en el túnel de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, declaró que el vestigio se encuentra en riesgo inminente, debido a que la humedad está desintegrando la piedra que lo conforma.

El INAH negó que el Templo de Quetzalcóatl esté en abandono e indicó que no existe omisión en las labores de conservación, rehabilitación y protección del patrimonio arqueológico.