Playa Escondida: la joya secreta de México

¿Cómo puede haber algo tan perfectamente maravilloso? La hidden beach, como la llaman, es una playa oculta dentro de un cráter natural accesible solo a través de un túnel bajo el agua o escalando unas rocas. ¡A saber lo que pensaron los que pisaron sus arenas por primera vez!

Información útil

Las islas Marietas están ubicadas a unos 55 minutos en lancha desde la Marina de Puerto Vallarta, o a solo 15 minutos si tomas una lancha desde la Playa del Anclote en Punta Mita.

Para llegar a Playa Escondida, debes contratar un tour, ya que el acceso está restringido para proteger el ecosistema. Existen varias opciones de tours que incluyen visitas guiadas a las islas, con transporte en barco, snorkel y actividades adicionales.

Recuerda que el acceso a Playa Escondida está limitado a un número reducido de visitantes por día, por lo que es recomendable reservar con anticipación.

Una maravilla natural única

Este escenario único pertenece al estado de Nayarit, ubicado en la franja costera llamada Riviera Nayarit. El archipiélago en sí es una maravilla natural que se formó por la actividad volcánica y ahora es el hogar de muchos tipos diferentes de peces de coral y arrecife, tortugas marinas, delfines, mantarrayas y anguilas. En los meses de invierno, las ballenas jorobadas se pueden ver retozando cerca de las costas. Pero la Playa Escondida de las Marietas es la característica que inspira a decenas de miles de turistas de todo el mundo para hacer la visita.

¿Por qué? Es tan hermosa y tan mágica que muchas personas, al ver fotografías, suponen que no puede ser real. Es por eso que la mejor manera de experimentarlo es verlo por ti mismo.

¿Qué es la Playa Escondida?

Imagínese una cueva, abierta al cielo, en la cual una playa de arena blanca se encuentra con las brillantes aguas del Océano Pacífico. Érase que una vez, esta sección del Parque Nacional Islas Marietas estaba totalmente cerrada, invisible desde el mar y el aire, pero no cometa el error de suponer que esta maravilla del mundo es natural.

Lo más probable es que la apertura que permite que el sol fluya hacia la Playa Escondida, fue creada hace mucho tiempo por pruebas de artillería. Las Marietas no tenían residentes humanos, lo que las convirtió en un lugar ideal para realizar pruebas con bombas en la primera mitad del siglo XX. Es por eso que muchas de las fascinantes cuevas y formaciones rocosas en el archipiélago son probablemente artificiales.

Pero en la década de 1960, el científico francés Jacques Cousteau comenzó a protestar por la destrucción del ecosistema de las islas y, finalmente, en 2005 fueron bautizadas como Parque Nacional Islas Marietas.

¿Qué hace que sea tan especial?

La Playa Escondida es un oasis privado de aguas cristalinas y arena blanca, escondido dentro de una exuberante isla tropical. Accesible solo cuando la marea está baja, la playa en sí es el paraíso de un soñador (o de un amante), aunque hoy en día no es tan secreto como lo era antes.

Pero ¿eso realmente importa cuando estás tomando el sol en la playa mientras entra a raudales a través del techo de la cueva bordeada de vegetación? No estarás solo, pero sentirás que estás a un millón de kilómetros de tu vida cotidiana.

Una cosa que fomenta esta sensación de aislamiento es el hecho de que la Playa Escondida solo es accesible a través de un túnel de agua que debe ser cruzado a nado ó en kayak. Es relativamente fácil de atravesar (hay aproximadamente dos metros de altura por encima del nivel del agua), pero a algunos visitantes les resulta complicado moverse contra las corrientes del Pacífico, por lo que la Playa Escondida puede sentirse menos como un destino y más como una recompensa.

Recomendaciones

Hay dos formas de visitar el Parque Nacional Islas Marietas:

Como parte del tour, una excursión ecoturística de siete horas que te llevará cómodamente a disfrutar del snorkeling por las islas, para luego transportarte a la hermosa playa de Majahuitas, donde podrás acostarte a descansar y tomar el sol durante un rato o diviértete con deportes acuáticos como kayak, paddleboard y banana inflable. Es importante mencionar que este tour no va a Playa Escondida. Si eso es lo que estás buscando, sigue leyendo.

En caso de que solo estés interesado en tomar esa foto icónica en la Playa del Amor, entonces el tour Playa Escondida Islas Marietas es la opción para ti. Esta excursión de cinco horas te llevará a las islas en una lancha rápida. Una vez allí, tendrás que saltar del bote y nadar a través del arco de roca para llegar a la estrecha playa de arena conocida comúnmente como “la playa escondida”. Al reservar, ten en cuenta que, debido a las regulaciones federales, el tiempo dentro la playa está limitado a 20 minutos.