Plutarco Haza va por nuevos “carteles”

En plena época de las cancelaciones en el mundo de la música a intérpretes de narcocorridos, en televisión es otra historia, de ahí que Plutarco Haza haya sido llamado de nuevo para retomar su rol en una historia que ha marcado a una generación de espectadores: El Señor de los Cielos. “Desde junio hasta octubre o noviembre estaré en ‘La dinastía Casillas’, el ‘spin-off’ de ‘El Señor de los Cielos’. Mi personaje se fue a Europa y ahora me llaman de nuevo para regresar y apoyar a estos nuevos carteles, que son los hijos de Aurelio Casillas”, cuenta.

Plutarco estuvo en las temporadas tres, cuatro, cinco y siete. Su personaje es Dalvio Navarrete, “El Ingeniero”, que entró en la vida de los Casillas y sobrevivió. Haza considera que, estas historias, que en México están disponibles en televisión de paga y streaming, no son apología, sino representación de lo que ocurre fuera de la pantalla. “En México, series como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Narcos’ funcionan porque reflejan una realidad, no la inventan, y aquí el enemigo no es el narco, es el gobierno corrupto que lo permite”, expone.

Críticas

Ha habido quienes critican el impacto de estas historias en audiencias jóvenes. El actor considera que la responsabilidad está en los hogares y en que los padres estén al pendiente de lo que sus hijos consumen en TV y redes sociales. “Muchos critican que los niños quieran ser como Aurelio Casillas. Pero la serie es para adultos. El problema no es la ficción, sino que un niño la vea sin supervisión. Si alguien quiere ser como un personaje al que le matan a los hijos, a las novias, que vive fuera de la ley, el problema no es la serie, es su entorno”, señala.

El también participante de Master Chef y protagonista de la telenovela Cautiva por amor, que acaba de estrenar en Azteca al lado de Daniela Castro, considera que no hay razones para censurar estas producciones si no se atiende el contexto real de la sociedad, política y cultura. “El gobierno, en vez de prohibir estas series, debería erradicar el narcotráfico. Mientras exista, seguirán las historias sobre él. ‘La dinastía Casillas’, por ejemplo, trata sobre los hijos de los narcotraficantes formando nuevos cárteles. Es una realidad que estamos reflejando, no inventando”, considera.

Para el también conductor, el público conecta con antihéroes como Aurelio Casillas porque ve en ellos una oposición al poder. “Parece preferible a un político que nos oprime. Hay una especie de Robin Hood en estas narrativas. Desde ‘Macbeth’ o ‘Ricardo III’ de Shakespeare, nos han fascinado los grandes villanos basados en la vida real. Hollywood lo ha hecho por años con películas como ‘El Padrino’, ‘Goodfellas’, ‘Érase una vez en América’…”, dice.

Trabajo en Hollywood

Además de esta serie, Haza filmó recientemente su cuarta película completamente en inglés, Mexicali, en la que hace el antagónico con Ben Forster, campeón australiano de artes marciales, y Chris Van Damme, hijo de Jean-Claude Van Damme.

La cinta estuvo recientemente en Cannes y se espera que para finales de año o principios de 2026 pueda verse en alguna plataforma o en cines mexicanos. Llegar a la meca del cine no ha sido fortuito. Desde su infancia, Plutarco recitaba sus diálogos y escenas.

“En la prepa del Tec de Monterrey tuve mi primer protagónico. Actué con Héctor Bonilla en el teatro Ángela Peralta. Cuando le dije que quería dedicarme a eso, me dijo que sí tenía talento, eso me marcó”, recuerda.

En su entorno más cercano, su decisión artística generó inquietudes. Como la de su padre, quien le cuestionó si se podía vivir del teatro. “Le dije a mi papá que quería ser actor. Me pidió que estudiara otra carrera, así que entré a administración en la UDLA, pero lo dejé porque mi formación teatral era de tiempo completo. Mi papá se preocupó mucho, no veía viable que pudiera vivir del teatro. Tenía razón en sus números, pero afortunadamente todo salió bien”, cuenta.

Criado en Mazatlán, recuerda cómo los prejuicios respecto a las personas dedicadas a la actuación u a otra expresión artística eran vistas de forma particular.

“Cuando empecé a estudiar actuación, algunos amigos me preguntaban si había salido del clóset, pensando que esta carrera era solo para homosexuales. Es un prejuicio absurdo que yo realmente no entendí, eso jamás me detuvo”, cuenta.

Este 2025, Haza mantiene un ritmo laboral constante. Empezó con El gallo de oro, que se estrenó hace un par de meses por Las Estrellas, luego con el reality Master Chef y ahora está en Cautiva por amor.

“Nunca tuve exclusividad, siempre trabajé por contrato. En 2008 me convertí en actor independiente. Me fui a hacer ‘Las Aparicio’ en Cadena 3. A TV Azteca no le gustó y hubo un bloqueo. Me fui a trabajar con Univisión, Venevisión (a Miami), Telemundo y Canal 22, etcétera”, refiere.