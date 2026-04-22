Poniatowska homenajea a amigos

En el Museo del Estanquillo se está homenajeando a la escritora Elena Poniatowska con una exposición que revela a sus seguidores una parte de lo que es su archivo personal. Sin embargo, durante la inauguración de esta muestra, la emblemática periodista dedicó un momento para homenajear a sus amigos y lectores. “Me gustaría guardar silencio unos minutos porque son ustedes muy bonitos”, exclamó la ganadora del Premio Cervantes.

Poniatowska se maravilla con las caras del público, sus sonrisas, sus anteojos y el cabello canoso de sus amigos, como el fotógrafo Rogelio Cuéllar, quien se encontraba en primera fila. “Toda la vida me ha acompañado, cuando tenía (el cabello) negro”, bromeó la autora.

En El Estanquillo se presenta la muestra “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal”, con más de 400 piezas de su archivo personal, entre fotos, cartas, libros, así como pinturas y fotografías que la escritora hizo y que muestra al público por primera vez.

Vivencias

Ser homenajeada en el recinto que fundó su amigo Carlos Monsiváis hace inevitable que lo recuerde: “Solía levantarse muy temprano y llamar por teléfono: ‘¿qué te pareció?’. Cualquier cosa quería saber qué me había parecido”, recuerda junto con el hecho de que cada que viajaban a universidades en Estados Unidos, junto con José Emilio Pacheco, a ella le tocaba ayudarlos a cargar los varios libros que compraban como souvenir. “Nunca les cabían en sus maletas, entonces me tocaba cargarlos también. Era yo su soldadera”, añadió.

Si hay algo a lo que Poniatowska le tiene mucho respeto es al amor, sentimiento que recibe de sus admiradores y que ella asegura dar de regreso. La autora de libros como La noche de Tlatelolco y Nada, nadie: las voces del temblor asegura que a sus 93 años aún le queda mucho amor para compartir y además dijo sentirse agradecida por el homenaje. “Gracias a ustedes, gracias al cielo, gracias México”, concluyó.

En la inauguración de la muestra, Felipe Haro, hijo de la escritora y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, adelantó que la escritora publicará un nuevo libro: “Sacó un nuevo libro, ‘Rosario Castellanos’; se presentará en unos días, ya verán en las páginas de la Fundación con el Fondo de Cultura Económica. Sigue escribiendo, sigue aquí y sigue para ustedes con ustedes”.

Haro recordó que hace 18 años, las universidades de Princeton y Stanford ofrecieron comprar el archivo de Poniatowska, petición que él recomendó a su madre rechazar. Aunque dice que no sabe en qué estaba pensando en aquel entonces, asegura que la familia desea que este acervo permanezca en México.