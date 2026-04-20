“Por ella”, nuevo dueto de cumbia

Este viernes se estrenó el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que combina los idiomas universales del futbol y de la música en una armónica recopilación de estilos, ritmos y esencias diferentes.

El disco, busca celebrar la diversidad de culturas que rodea a este evento deportivo global, con temas de artistas de distintos continentes y géneros musicales, mostrando una visión más inclusiva a través de la pasión por el futbol.

Con la interpretación de la cantante de pop Belinda y el grupo de cumbia Los Ángeles Azules, esta canción producida por el puertorriqueño Tainy fusiona el pop contemporáneo con el ritmo de la cumbia, ofreciendo una banda sonora vibrante, dinámica y universal.

Más que un mundial

El tema hace alusión a la energía y expectativa que envuelve al evento deportivo, reflejando el deseo presente de los países participantes por llevarse a casa la copa de la vigésima tercera edición del torneo. “A ella todos la desean, pero solo uno la puede tener”, menciona.

Asimismo, sus versos muestran la pasión y calidez de la afición mexicana, que mantiene al ánimo fuera de la cancha. “¡Y que suene el olé, olé, olé! El estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta como un gol al minuto 90”, se escucha entre el coro principal.

La intención del tema es clara: destacar el orgullo y la euforia colectiva que supone el deporte en el corazón de los fanáticos mexicanos. “En la cancha no dejamos nada, ponemos todo el corazón. Aquí no faltan latidos, aquí sobra la pasión”, detalla.

El estreno estuvo acompañado de un video musical, el cual integra elementos clave de la cultura popular mexicana, presentes en el entorno cotidiano y que forman parte de las costumbres y la identidad visual de México, con estética tradicional y colorida.

En el video, que fue grabado en la Plaza de la República, donde se encuentra el Monumento a la Revolución, se pueden identificar distintos símbolos, como balones de futbol, una quinceañera, un luchador enmascarado, una adelita mexicana y otros.