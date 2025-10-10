Premier de Frankenstein en Los Ángeles

Con conchas y café de olla, Guillermo del Toro presentó ante el mundo su nueva película Frankenstein. Amigos y personajes de la industria cinematográfica acudieron a la convocatoria en el Museo de la Academia de Cinematografía de Los Ángeles.

“Quiero agradecer a Ted Sarandos (copresidente general de Netflix). Hace unos años trabajábamos en la trilogía de ‘Trollhunters’ y me dijo ‘¿qué películas están en tu lista de deseos?’. Le mencioné que eran dos que son parte de la misma moneda, la historia de dos padres y sus hijos perdidos: ‘Pinocchio’ y ‘Frankenstein’. Entonces me dijo ‘¡hagámoslas!’”, explicó Del Toro a los asistentes a la sala de proyección David Geffen.

Un clásico renovado

Antes de que el reparto de Frankenstein, encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christopher Waltz y Felix Kammerer, caminara frente a la cortina guinda del recinto, Del Toro compartió las razones detrás de su adaptación de la novela.

“Renovar un texto como ‘Frankenstein’, que tiene 200 años de existir, implica invertir las emociones que has tenido a lo largo de tu vida. Comencé a pensar en esta película desde que era un niño y tenía una cámara súper ocho, pensando que sería una gran manera de hablar con mi papá”, recordó.

Esto, señaló el tapatío, habla de la escasez y la urgencia del perdón y de aceptarse a sí mismo. “Quiero acercarme a esta experiencia subrayando las emociones”, añadió.