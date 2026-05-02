Preparan jornada especial para la niñez

Siguiendo las prioridades del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, este domingo 3 de mayo el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) abrirá sus puertas para obsequiar a la niñez chiapaneca una jornada inolvidable.

Al respecto, Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, puntualizó que desde las 10 de la mañana se abrirán las puertas del recinto, que se transformará en un universo de aprendizaje, juego y fantasía para celebrar el Día de la Niñez. Reiteró que esta acción tiene el objetivo de que la niñez ejerza plenamente sus derechos humanos, entre estos el juego y la recreación.

“Para mí, las niñas y los niños son la semilla más hermosa del universo. Debemos fortalecerlos para que crezcan con seguridad, vocación y se conviertan en buenos ciudadanos y ciudadanas”, expresó Salazar, quien además confirmó que todo el personal del MUCH está listo para recibir a las y los visitantes con los brazos abiertos.

“Todas y todos pueden disfrutar un domingo en familia y festejar el Día de la Niñez con mucha diversión”, añadió.

Jornada

Dentro del corazón de la divulgación científica, niñas, niños, mamás y papás podrán vivir un domingo diseñado para fortalecer los lazos comunitarios, pero sobre todo, para honrar un derecho fundamental, es del esparcimiento.

Salazar refirió que el MUCH desplegará un abanico de actividades que combinarán conocimiento y entretenimiento. Las familias podrán recorrer salas interactivas como Biodiversidad y Conocimiento; Energía como Motor de Cambio y Desarrollo Sustentable.

Además, estará abierta la exposición temporal “Los sentidos”, una experiencia inmersiva que invita a explorar el mundo a través de la percepción. Y la emoción no termina ahí. Entre los momentos más esperados destacan los experimentos científicos con el divertido Dr. Kukito, juegos y aprendizaje en la Ludoteca y un recorrido por la monumental exposición “Sbeel dinosaurios”, un fascinante viaje al pasado prehistórico.

La fiesta también tendrá su dosis de show. Los asistentes podrán disfrutar proyecciones de películas, payasos que robarán carcajadas, firma de autógrafos de luchadores, pintacaritas, paseo en caballos, rifa de regalos y, por supuesto, palomitas, refrescos y golosinas para endulzar la experiencia.