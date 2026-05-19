Proyecto Posh anuncia actividades

El Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación, mejor conocido como Proyecto Posh, dio a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo las actividades literarias en San Cristóbal de Las Casas.

A través de su página de internet, organizadores del encuentro cultural expresaron que es un motivo de alegría el simple hecho de anunciar los eventos que forman parte importante de la cartelera que año con año se presenta.

Próxima cita

Detallaron que del 11 al 14 de noviembre del 2026, el diálogo y el intercambio de ideas serán parte fundamental del programa. “Como cada año, llevaremos a cabo actividades culturales en las que tendremos la participación de escritores nacionales e internacionales”, informaron.

Como primicia añadieron que habrá presentaciones de libros en las que el público podrá conocer las obras de creadores nacionales e internacionales. También se abrirán espacios para conversatorios sobre literatura, gestión cultural y edición de libros y revistas, además mesas de lecturas en al que estarán presentes la poesía y la narrativa desde las voces de sus autores.

El festival

Proyecto Posh San Cristóbal de Las Casas es una iniciativa que busca preservar y promover la rica herencia cultural de esta emblemática ciudad chiapaneca.

A través de diversas actividades, como talleres de artesanías, exposiciones de arte sacro y eventos musicales con marimba, se esfuerza por mantener vivas las tradiciones que definen la identidad de San Cristóbal.

De igual forma, el Proyecto Posh colabora estrechamente con las comunidades indígenas locales, como tsotsiles y tseltales, para asegurar que sus voces y expresiones culturales sean escuchadas y valoradas.

Esto incluye el apoyo a la producción y comercialización de textiles tradicionales, la promoción de la medicina herbolaria ancestral y la organización de festivales que celebran las cosmovisiones de estos pueblos originarios.

La iniciativa también se enfoca en la educación, ofreciendo programas bilingües que fortalecen el uso de las lenguas maternas y transmiten el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones, garantizando así la continuidad de un legado invaluable.