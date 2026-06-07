¿Quién era Ashlee Jenae?

Tras concluirse las investigaciones en torno a su fallecimiento, las autoridades de Zanzíbar, Tanzania, informaron este jueves que la creadora de contenido de 31 años cometió suicidio, el cual estuvo relacionado a problemas de salud mental.

De acuerdo con medios internacionales como People y BBC África, Ashlee Jenae se encontraba de viaje en Zanzíbar y terminó con su vida luego de una fuerte discusión con su pareja y prometido, Joe McCann, en el Hotel Zuri, también ubicado en la isla africana.

Informe

Según TMZ, las indagaciones iniciales establecían que la causa de muerte había sido “una hipoxia cerebral provocada por estrangulamiento y asfixia”, pues Janae fue hallada inconsciente dentro de un armario de su villa por personal del hotel.

Aunque originalmente se alzaron sospechas en redes sociales de la relación que McCann podría haber tenido con el deceso de la creadora de contenido, la subdirectora del Departamento de Investigación Criminal de Zanzíbar, Zuberi Chembera, afirmó que el equipo de investigación “había concluido, sin lugar a dudas, que Ashlee Jenae se suicidó y que ninguna otra persona estuvo involucrada en el incidente”, según la BBC África.

Chembera declaró: “Basándonos en los testimonios recabados y en el análisis de los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de la fallecida, así como de los de su prometido, hemos constatado que padecía una enfermedad mental desde hace algún tiempo”.

Ashlee Jenae, de nombre legal Ashley Robinson, era una influencer y creadora de contenido estadounidense. Nació el 5 de abril de 1995 y residía en Portland, Oregón. A través de redes sociales publicaba contenido relacionado con su estilo de vida, compartiendo sus viajes, sus adquisiciones de lujo y su sentido de la moda. En su cuenta oficial de Instagram compartía con sus más de 156 mil seguidores sobre su relación con Joe McCann, publicando a menudo fotos de sus citas y vacaciones en otros países.

Días antes de su deceso había celebrado su cumpleaños número 31 y se había comprometido con McCann, quien pidió su mano durante su estancia en la isla africana.