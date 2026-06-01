Reabren el Museo Dolores Olmedo

Sin decir si en definitiva se canceló el traslado a Parque Aztlán, el Museo Dolores Olmedo recibió a medios de comunicación para un recorrido por sus salas en vísperas de su reapertura. Después de seis años cerrado, el público podrá visitar a partir la hacienda La Noria, donde la mecenas Dolores Olmedo dejó su colección de pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como su colección de piezas prehispánicas y arte popular.

La gente podrá visitar de nuevo la casa de Olmedo, construida en la década de los 80 y que “está tal cual como a ella le gustaba”, dijo la guía del museo, Nora Sánchez. El espacio conserva su característica sala azul, sus cuernos de marfil tallados y sus candelabros que originalmente eran una vajilla de Murano.

El recorrido continúa con la exhibición de obras de Diego Rivera, como Diego Rivera de Europa a Acapulco. En este espacio se podrán ver distintas facetas de la obra de Rivera, como su obra más temprana —un retrato de su madre que hizo a los 10 años e hizo que ella exclamara: “Mi hijo no me quiere”— hasta su última pintura, una naturaleza muerta llamada Las sandías, hecha en 1957. Frida Kahlo en dos tiempos es donde se muestran pinturas clave de la artista, como Unos cuantos piquetitos y La columna rota.

Cambios

Durante los años de cierre, explica Sánchez, se hicieron modificaciones, como retirar la alfombra de las salas, limpieza y colocación de acrílicos de museo a todas las obras. En el comunicado de prensa también se detalla que se catalogó la colección, la biblioteca y los archivos personales de Olmedo; el Instituto de Investigaciones Estéticas realizó un estudio de pigmentos en la obra de Rivera, mientras que INAH e Inbal actualizaron dictámenes de conservación.

No ha cambiado que pavorreales y xoloitzcuintles habiten en el museo, pero también hay novedades, como las exposiciones temporales “El ritual de la pelota”, con piezas de cartonería artesanal y fotografías de Santiago Arau, pues la reapertura forma parte del programa cultural del Mundial de Futbol 2026.

El museo abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La venta de boletos es principalmente en el sitio web museodoloresolmedo.org.mx, aunque también habrá boletos limitados en taquilla.