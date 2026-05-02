Reconociendo a las mamás

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, se llevó a cabo un desayuno en honor de mamás líderes, como un reconocimiento anticipado al amor y la dedicación que brindan a sus familias. El evento se desarrolló en un ambiente elegante y cálido. Las asistentes, vestidas en tonos rosa, disfrutaron la música, las agradables conversaciones y diversas sorpresas, en una jornada marcada por la convivencia y los momentos memorables. Un evento hecho con mucho corazón para celebrar a mujeres increíbles que todos los días lo dan todo con amor, fuerza y entrega