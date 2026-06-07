Regional mexicano y futbol se fusionan

La Mejor FM celebró con gran éxito la segunda edición del Juego de las Estrellas Divelgel, una experiencia gratuita con 20 mil asistentes que convirtió al Estadio Ciudad de los Deportes en el escenario de una auténtica fiesta familiar con ambiente mundialista.

Los miles de asistentes fueron testigos de una jornada inolvidable en la que reconocidos exponentes del regional mexicano demostraron que su talento va más allá de los escenarios, Horóscopos de Durango fueron las madrinas del tan esperado encuentro entre los equipos de Bandas y Norteños.

Desde el silbatazo inicial, los artistas contagiaron su entusiasmo y energía al público, protagonizando jugadas memorables, momentos divertidos y una sana competencia que mantuvo a los asistentes al filo de sus asientos.

Uno los momentos más especiales fue cuando varios de los artistas participantes sorprendieron al público con emotivos palomazos musicales, interpretando algunos de sus éxitos más populares y transformando el estadio en una gran celebración del regional mexicano. Xavi, El Flaco, El Yaki, Kevin AMF, Calle 24, Picus y la sorpresa de la noche Fuerza Regida.

El marcador final de esta segunda edición del Juego de las Estrellas fue empate y todo se definió en penales donde el equipo de Norteños fue el ganador, quienes recibieron su medalla y levantaron la copa. Será el próximo año que se defina el campeón de campeones.

El Juego de las Estrellas Divelgel es solo el inicio del festejo del 6º aniversario de La Mejor FM que se consolida como una de las estaciones favoritas del público que reunió a las grandes estrellas del regional mexicano bajo la dirección de Andrés Salazar, “El Topo”.