Resaltan el patrimonio de Tuxtla

Este miércoles en el Congreso del Estado de Chiapas se llevó a cabo el conservatorio y la exposición de imágenes antiguas “Tuxtla Gutiérrez en la memoria fotográfica”, actividad organizada por la diputada local Marcela Castillo.

En entrevista con la legisladora, puntualizó que este programa se llevó a cabo en el marco de un aniversario más de la adopción del apellido Gutiérrez como parte del nombre oficial de la ciudad. Destacó que para hablar del patrimonio invitó a dos personalidades, el maestro Roberto Ramos Maza y el fotógrafo Mario Vega Román, quienes ahondaron en las imágenes del Tuxtla del ayer.

Castillo subrayó que se trata de un apellido emblemático para la capital chiapaneca, por lo que no quiso que la fecha pasara desapercibida para la presente legislatura.

Muros que no se olvidan

“Cada imagen de nuestra ciudad será comentada por nuestros invitados, porque es necesario resguardar nuestra memoria. Sabemos que lo se cuida y se conoce se valora más”, refirió.

Puntualizó que las dos personalidades han sido testigos de la transformación que ha tenido la ciudad. “Mario Vega como fotógrafo y el maestro Roberto como un promotor cultural ciudadano que se ha dedicado a cuidar el patrimonio, por lo que solo hacía falta juntarlos para que hablaran de la grandeza de nuestro terruño”, indicó.

Mencionó que como diputada representante de Tuxtla Gutiérrez era una responsabilidad hacer este evento. “Justamente este arraigo y esta identidad cultural que debemos tener los tuxtlecos, quienes tenemos la fortuna de conocernos todos, es lo que debemos cuidar. Tenemos que recuperar nuestros valores y es un esfuerzo que estamos haciendo todos los legisladores”, añadió.

Actualmente —adelantó— está en pláticas con los cronistas de Tuxtla para seguir documentando la realidad de nuestra capital y no dejar que esta siga desapareciendo. Finalmente, detalló que esta actividad forma parte de una agenda con la que buscarán preservar el patrimonio del estado.