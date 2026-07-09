Retratarán corrupción política

El director Jorge Ramírez Suárez regresará a la intriga política a más de 20 años de haber filmado Conejo en la luna, aunque ahora con una adolescente como protagonista en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ágata, título del nuevo proyecto, será producida por Mandarina Cine, compañía que ha estado detrás de los largometrajes Corina, Marioneta y Lejos de casa.

Trama

“La película es de una chica adolescente que se da cuenta que su padre está involucrado en grandes actos de corrupción. Se da en el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) y es empezar a reconciliar su vida con la imagen de su padre y las decisiones que debe tener ahora que tiene esa información”, adelanta el productor Carlos Hernández.

La cinta se rodaría este mismo año, con un elenco por definir, en locaciones de Morelos.

Conejo en la luna, el anterior filme político de Ramírez Suárez con Bruno Bichir, giraba en torno a un asesinato y las consecuencias en los ámbitos político y policiaco.

Después realizó Guten Tag, Ramón, La gran promesa y Las mutaciones, esta última estrenada el año pasado en cines nacionales.

Proyectos

Mandarina Cine es una compañía que en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara presentó por su décimo aniversario, un libro con diversas voces sobre cómo hacer cine en México y que ya está disponible para el público. “Es un viaje en la voz de 90 personas que trabajan en la industria y ponen cómo se produce y distribuye una película mexicana, porque está bien cumplir 10 años, pero es también dejar algo a los que vienen”, considera Hernández.

Aparte de Ágata la compañía trae bajo el brazo una coproducción con Alemania llamada Caravaneros. “Es sobre madres hondureñas que migran a EU y es ver todo ese proceso”, adelanta brevemente el ejecutivo.

También tienen por producir el documental No hay lugar en este país que dirigirán las escritoras Brenda Navarro y Daniela Rea. Será un estudio sobre conceptos como violencia, víctima y victimario. Tiene su origen en el taller literario que impartió Navarro durante la pandemia, donde familiares de personas desaparecidas recuperaron la memoria de sus seres queridos ausentes a la par que reflexionaron acerca de las complicaciones para alcanzar justicia en el país.