Revelan a ganadores de Premios Platino

Aunque breve, el apoyo a Palestina y el problema actual del individualismo en el mundo, fueron temas de la ceremonia inaugural de los Premios Platino Xcaret, que dieron sus primeros premios en algunas categorías actorales y la totalidad de técnicas, como Diseño de Producción y Maquillaje.

Los ganadores habían sido dados a conocer el pasado 16 de abril, pero fue hasta esta semana que se entregaron físicamente a los más de 20 triunfadores procedentes de películas como El agente secreto y Sirat, así como de las series El eternauta y Anatomía de un instante.

Quienes ganen en las categorías principales tanto para cine como tv, como Mejor Película y Miniserie, Actor y Actriz, se darán a conocer en una ceremonia que podrá ser vista en vivo por el canal de paga de TNT.

Camila Pláate, ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto por Belén, cinta argentina sobre una mujer acusada de aborto y disponible en Prime Video, metió la parte política al recordar a la mandataria pampera Eva Perón, quien hoy celebraría su 107 natalicio.

“Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Palestina Libre”, exclamó la actriz.

Individualismo

Después con la mayoría de triunfadores de El eternauta, serie de ciencia ficción en donde varias personas se unen para enfrentar una amenaza alienígena y disponible en Netflix, se habló de la importancia de trabajar todos.

“Actualmente el individualismo es la base de todos, pero acá viene el héroe colectivo diciendo que no nos podemos salvar solos: si nos falta el agua, la tierra, estamos estropeando todo. Lo podemos hacer, hay mucha gente buena (en el mundo) y conectada”, indicó Andrea Pietra, ganadora como Mejor Actriz de Reparto.