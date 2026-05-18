Ricardo Arjona, con rumbo a Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez continuará posicionándose como sede de grandes eventos. Después del presentación de Chayanne, el público chiapaneco se prepara para la llegada de otro artista de talla mundial.

En esta ocasión toca el turno al guatemalteco Ricardo Arjona, quien volverá a la ciudad como parte de su tour Lo Que El Seco No Dijo, con un concierto programado para el 10 de noviembre en el estadio Zoque Víctor Manuel Reina.

Concierto

La actual gira mundial del artista guatemalteco lo lleva a distintos escenarios alrededor del mundo. Esta serie de presentaciones destaca por su gran producción, sus monólogos reflexivos y un repertorio que incluye sus grandes éxitos junto con sus nuevos temas.

Los chiapanecos se preparan para cantar a todo pulmón temas emblemáticos como “Minutos”, “El mojado”, “Fuiste tú”, “El problema”, “Acompáñame a estar solo”, “Dime que no”, “Cuándo”, “Cómo duele”, “Si el norte fuera el sur”, “Te conozco”, “Historia de taxi”, “Desnuda”, “Ella”, “Fuiste tú”, “Señora de las cuatro décadas”, “Te quiero”, “Tarde (Sin daños a terceros)”, “Apnea”, “El que olvida”, “Lo poco que tengo” y “Morir por vivir”.

El público también vibrará con canciones nuevas como “Gritas”, “Despacio que hay prisa”, “Todo termina”, “Mujer” y “El mundo se volvió un cabaret”.

Los boletos para ver al artista centroamericano ya están a la venta en el sitio https://funticket.mx/evento/arjona-tuxtla/ y los precios van desde los 7 mil 440 hasta los 500 pesos.