Rinden homenaje a muralista Guillermo Monroy

El pintor y muralista Guillermo Monroy (1924-2026), fallecido el pasado 11 de febrero en Cuernavaca, Morelos, integrante del grupo conocido como Los Fridos, por ser discípulos de la pintora Frida Kahlo, fue homenajeado en el concierto Ofrenda musical al estado de Morelos, que se realizó en el Centro Cultural Teopanzolco, en la ciudad de la eterna primavera. Además, se montó una exposición en el vestíbulo del recinto.

El programa consistió en el estreno mundial de dos obras para coro monumental, compuestas por el hijo del artista, el músico y compositor Guillermo Diego. Son “Canto de dolor y amor a Emiliano Zapata”, basada en un texto de Monroy, y “Sentimientos de la nación”, texto político dictado por José María Morelos y Pavón entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813.

Piezas

Guillermo siempre estuvo pendiente del concierto y pensaba estar presente. “El poema Canto de dolor y amor a Emiliano Zapata”, escrito en los años 70 del siglo pasado, siempre llamó la atención a Guillermo Diego. “Es un texto trágico que habla del momento de la traición de Zapata, aunque al final transmite una esperanza de justicia social y libertad, valores que entusiasmaban a mi padre”, expresa el músico, quien decidió musicalizarlo como regalo por los 100 años de su padre, el 7 de enero de 2024. “Se puso contentísimo y le hice escuchar varios fragmentos de la obra”, apunta.

El estreno de este oratorio de unos 16 minutos de duración se retrasó, ya que Guillermo Diego quiso que su padre lo escuchara con coro. Primero se acercó a la agrupación Fulgencio Ávila Guevara, fundada por Cristina Ríos; luego el coro del Centro Morelense se unió al proyecto. Se corrió la voz y al final se integró un gran grupo de 120 voces, con la participación de siete ensambles vocales, todos dirigidos por Arturo Quezadas. El compositor sintió que tanto la obra como su temática habían causado mucho interés.

En seguida, Guillermo Diego decidió que habría que complementar el programa con la figura de “otro gran héroe y personaje de la entidad: el general José María Morelos y Pavón.

“Empecé a concebir la idea de musicalizar Sentimientos de la nación, texto fundamental de la historia de México. El reto era que el texto, que es muy formal, pudiera leerse de manera más sencilla por medio de la música y al extraer sus ideas”. Acota: “la obra de Zapata la terminé justo el día de su asesinato, y la de Morelos, la fecha de su ejecución”. El proceso de creación consistió en visitar muchos de los lugares de significado histórico, como la hacienda de Chinameca.

Respecto del espíritu de las obras, señala que Canto de dolor y amor a Emiliano Zapata es un “minidrama musical complementado por el coro mixto que actúa con los solistas de carácter dramático, operístico”. Se divide en cuatro secciones: Proemio campesino, Canto de traición, Canto triste y Canto de esperanza agrarista. Participan los cantantes Yvette Betancourt, Cristina Ríos y Julio Velázquez.

En el caso de Sentimientos de la nación, el coro interactúa con un barítono (Rubén Luque), que representa al general Morelos, que está en el proceso de escribir los artículos que conforman el documento. “Aquí el reto era que cada enunciamiento tuviera su propio carácter y atmósfera musical. Es, pues, una obra llena de contrastes que de un momento a otro cambian. De pronto es épico, de pronto festivo, luego, sobrio, luego, energético. Esa secuencia de cambios, digamos, inmediatos de una cosa a otra le dan un color y una consecuencia interesante”.

Para Guillermo Diego, Ofrenda musical al estado de Morelos es “uno de los proyectos más emocionantes y ambiciosos que me he planteado. Otro fue la ópera Tresguerras, que aborda momentos relevantes de la Independencia de México a partir de la vida del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras”.

Muestra

Para la exposición se reunió obra de artistas morelenses o que residen en la entidad. Don Guillermo participa con piezas de sus series dedicadas a Zapata y Morelos. También habrá obra de Jorge Cázares Campos, Xerxes Díaz Dávila, Rafael Mazón e Isaac Hernández.

Según el músico, no es común en la historia del arte, por lo menos en México, una colaboración de este tipo entre un progenitor y su hijo. “Mi padre y yo logramos establecer una gran relación artística, una historia de colaboraciones desde que estaba en la secundaria, que se transformó en una relación de artistas”.