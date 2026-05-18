Rivers entrena junto a Lupita Villalobos

Esta semana la streamer mexicana de 27 años Samantha Rivera, mejor conocida entre sus seguidores como Rivers, compartió un video en su canal de Youtube, donde muestra más de cerca su proceso de entrenamiento para participar en La Velada del Año VI.

La sexta edición del evento de boxeo digital organizado por el español Ibai Llanos se llevará a cabo el sábado 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla, España. Los combates reunirán a todo tipo de celebridades y se transmitirán de manera gratuita en la plataforma Twitch.

En su participación sobre el ring, la regiomontana se enfrentará a la creadora digital española de 24 años Rocío López Bueno, conocida en redes como RoRo, quien se encuentra entrenando su cuerpo y mente junto a monjes shaolin en un templo de China.

Activación

Samantha compartió una de sus sesiones de entrenamiento con la podcaster sonorense de 36 años Lupita Villalobos. La creadora de contenido estaba preparándose para su combate contra Kim Shantal en la segunda edición de Supernova Génesis, sin embargo, un lamentable diagnóstico médico la obligó a abandonarlo.

Desde ejercicios de calentamiento hasta dinámicas de acondicionamiento, la streamer compartió algunos momentos clave de su preparación para exigir revancha en España. Al finalizar el entrenamiento también realizaron un sparring, con el fin de evaluar y pulir los movimientos aprendidos.