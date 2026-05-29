Rosario Castellanos llegará a La Perulera

Después de la presentación en Comitán de Rosario Castellanos. Nací de mi sueño. Iconografía, el libro será comentado en la Casa Marie José y Octavio Paz, en la Ciudad de México, el próximo 30 de mayo.

La actividad anunciada por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas contará con la participación de Angélica Altuzar Constantino, José Martínez Torres, Laurette Godinas y Rafael Vargas.

De acuerdo con la dependencia, la actividad se llevará a cabo el sábado a partir de las 13:30 horas, como parte del cierre de las celebraciones por el centenario del natalicio de la reconocida poeta, escritora, periodista y diplomática.

Un álbum familiar

Rosario Castellanos. Nací de mi sueño. Iconografía (Coneculta-Chiapas, 2026) es una edición conmemorativa dedicada a la vida y obra de Rosario Castellanos, quien es una figura fundamental de la literatura mexicana y una de las voces más relevantes del pensamiento crítico y de la creación literaria en México y América Latina.

En el mencionado encuentro compartirán detalles acerca del proceso creativo, la investigación y el objetivo de esta edición que celebra el centenario del nacimiento de la autora de libros como Trayectoria del polvo (poesía, 1948), Balún Canán (novela, 1957), Oficio de tinieblas (novela, 1962) y Ciudad Real (cuento, 1960).

De acuerdo con Rafael Vargas y José Martínez Torres, esta es una obra que pretende desentramar el pensamiento y la visión artística de Rosario Castellanos, para acercar el lado humano e íntimo de la escritora a través de fotos, manuscritos, cartas y otros documentos que dan fe de su vida, su mirada y su huella en la literatura.

“Así como la gente asoma a un álbum de fotos familiar, la iconografía busca familiarizar al personaje al que la iconografía describe. A través de 178 fotografías de su persona, de sus familiares y amigos, y de documentos que contribuyen a puntualizar el relato de su vida, la iconografía cubre toda la vida de Rosario Castellanos, desde su infancia hasta su muerte”, comentó Vargas respecto a la publicación.

En tanto, José Martínez Torres, investigador y coautor del libro, apunta que el trabajo iconográfico que surgió en ocasión del centenario de Rosario Castellanos “busca an~adir un poco de entendimiento a la complejidad de la mente y del arte de la autora de ‘Mujer que sabe latín’ (ensayo, 1973)”.

La entrada para esta presentación es gratuita. La Casa Marie José y Octavio Paz, también conocida como La Perulera, se encuentra en Felipe Carrillo Puerto 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.