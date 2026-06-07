Rosita Arenas recibirá Ariel de Oro

La próxima entrega del Ariel estará de 90. Y eso porque la estatuilla de oro, el máximo galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas recaerá en la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa, de 92 y 91 años respectivamente.

El Ariel de Oro se otorga como reconocimiento a la carrera de gente que ha hecho su vida en el cine, habiendo sido merecedores de él personas como las actrices Silvia Pinal, Jacqueline Andere y Diana Bracho, el actor Ignacio López Tarso y los cineastas Arturo Ripstein y Alfredo Joskowics.

La Amacc, por sus siglas, no ha hecho oficial la fecha y el lugar de la ceremonia, luego de ediciones consecutivas en Jalisco. La entrega de la estatuilla aura se da en el marco de la gala donde se reconoce a lo mejor del cine nacional del año inmediato anterior.

Arenas, nacida en Venezuela en 1933, es recordada por ser la manzana de la discordia entre Pedro Infante y Luis Aguilar, dos grandes figuras, en la cinta ¿Qué te ha dado esa mujer?, secuela de A toda máquina, protagonizada por ambos cantantes en el papel de agentes motociclistas de tránsito.

A finales de los 50, realizó la película que para mucho la elevó a actriz de culto: La momia azteca, en la que su personaje descubre ser una doncella prehispánica dedicada a Tezcatlipoca, que es sacrificada por amores prohibidos y enterrada junto con su amante, quien pasa a ser un muerto viviente. La cinta tendría dos secuelas.

Volvió a trabajar con Infante en Escuela de rateros, para luego enlistarse con Germán Valdés, “Tin Tan”, para Tres lecciones de amor. Por otra parte, no podría entenderse al documental mexicano sin la presencia de Demetrio Bilbatúa, cineasta nacido en 1935. Contabiliza más de mil producciones desde la campaña presidencial de Adolfo López Mateos, pasando por los Juegos Olímpicos de México 1968, los mundiales de futbol y hasta las místicas tradiciones indígenas como el Carnaval de San Juan Chamula o la Semana Santa de los coras.

En 1981, fue galardonado con el Ariel en la categoría de cortometraje educativo, científico o de divulgación artística por El valle sagrado del Urubamba. En 2015 donó su archivo a la Fundación Slim, la cual digitalizó todo su acervo en formato 4K.